Drømmen om et vandkantsmekka rykker tættere på Langeland får fem millioner kroner til Shores-projekt

- Det betyder rigtig meget. Det betyder at vi er så tæt at være i mål med vores store udviklingsprojekt Shores Langeland, som jo går ud på at udnytte de 142 kilometer kystlinje, vi har her på Langeland, siger borgmesteren.

Shores Langeland skal understøtte mere end bare leg i vandet

Tonni Hansen glæder sig til at se projektet blive realiseret, og han håber, at det føste af de såkaldte hotspots, steder hvor aktiviterne skal foregår, kan begynde allerede til næste år. Det sidste om to-tre år, spår borgmesteren.

- Vi skal lige have de sidste penge med, men jeg tror på det nu, siger Tonni Hansen.

Shores Langeland skal mere end bare at facilitere god forhold for leg i vandet. Tonni Hansen kalder det et udviklingsprojekt, der kan gøre Langeland rigere.

- Det kan det, fordi turismen er væsentlig på Langeland. 70 procent af omsætningen i vores restauranter kommer fra turister, så det er væsentligt, at vi har den turisme og at vi fastholder den. Også efter corona. Men det er også væsentligt for vores bosætning, fordi havet, kysten og naturen tiltrækker sådan nogle som mig, der godt kan lide fred og ro, men også unge, der godt kan lide at kitesurfe og undervandsjage og alle de der ting, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi regner med, at det her både er et turismeprojekt og et bosætningsprojekt, og så må det iøvrigt gerne være sjovt for os, der bor her i forvejen.

Skal søge dispensationer

Selvom Shores Langeland er tættere på en realisering end nogensinde før, er der stadig nogle forhindringer, der skal overvindes, inden drømmen kan blive til virkelighed.

Når man vil anlægge faciliteter tæt på kysten skal der indhentes dispensationer. Projektet i Lohals ligger inden for strandbeskytttelseslinjen. Derfor kan man ikke bare begynde at bygge, selvom man har penge og plantegningerne parat.

- Nej. Det er jo sådan lidt en hønen eller ægget-situation, for vi bliver nødt til at have nogle tegninger, så vi kan søge om tilladelser, så de kan se, hvad det er, vi godt kunne tænke os at bygge. Vi er i dialog med Kystdirektoratet om, hvad vi så kan få lov til at bygge. Om det bliver en til en, det vi har på tegningerne, det er ikke til at sige. Men det er jo drømmescenariet, og så må vi se, hvad der kan lade sig gøre, siger Thomas Røddik Konradsen.

Du kan læse mere om Shores Langeland her.