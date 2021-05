Drømmer du om en unik bolig? Flere fynske fyrtårne er til salg

For 15 dage siden blev Keldsnor Fyr på Rathvej i Bagenkop sat til salg. For 6.800.000 kroner kan du overtage både fyrtårnet og 382 kvadratmeter bolig.



For fire år siden blev fyret solgt til de nuværende ejere for 4,2 millioner kroner - 1,8 millioner kroner under udbudsprisen. Dengang lå fyrtårnet et halvt år på markedet, inden købsaftalen blev underskrevet.