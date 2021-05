Fik nej til at bygge boliger i skov: Nu fælder de træerne alligevel

Over for Fyens.dk bekræfter Lars Friis Christensen, afdelingsdirektør for Olav de Linde i Odense, at de allerede i næste uge vil fælde træerne i Åløkkeskoven.

- Det bliver i næste uge på et tidspunkt mellem mandag og onsdag afhængigt af vejret. Vi regner med, at det tager cirka én dag, siger Lars Friis Christensen.

Planerne om at fælde træerne startede i 2016, hvor Olav de Linde meldte ud, at de ville bygge boliger på cirkuspladsen. Men det fik kritik fra en lang række lokale beboere i området, som ville bevare skoven.

Efter flere års stridigheder mellem bygherren og lokale borgere afviste Odense Kommune i marts måned 2021 at godkende Olav de Lindes byggeplaner.

Men over for Fyens.dk afviser Lars Friis Christensen dog, at der ligger et hævnmotiv bag planerne om træfældningen.



Rådmand rystet

Odenses by- og kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V), er chokeret over, at byggefirmaet nu vil fælde træer i dele af skoven.

- Jeg er dybt ærgerlig. Jeg er uforstående over for, hvordan selskabet på ingen måde har lyttet til de politiske intentioner og er politisk tonedøve over for kommuneplanen, der betegner grunden som en del af det grønne Danmarkskort, der betyder, at området har en særlig naturværdi for Odense, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.