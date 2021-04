Ingen trafikinvesteringer på Sydfyn: - Jeg kan ikke skjule, at jeg er skuffet

Samme holdning har både Venstre og SF, der ligesom Radikale Venstre vil tage projekterne på Sydfyn med til de kommende forhandlinger.

- Jeg synes, det er et alvorligt hul, for der er ingen tvivl om, at den genvejsrute får en stor betydning, når Femern-forbindelsen åbner i 2029. Så kommer der en meget vigtig genvej, hvor man kan spare rigtig mange kilometer og få en helt ny forbindelse fra Fyn ned mod Lolland. Så derfor er det en alvorlig forglemmelse, udtaler Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Vi kommer til at stå rimelig hårdt fast på, at vi skal have lavet en opgradering af Rute 9 og et fremskudt færgeleje. Og jeg kan også høre, at der er andre partier, som er enige. Så jeg håber da, at regeringen kommer til at give sig på denne sag, og i bedste fald kan det jo være, at vi får lidt opbakning fra nogle af de lokale socialdemokrater, som er enige, siger Anne Valentina Berthelsen, der er SF's transportordfører.

Hos transportminister Benny Engelbrecht er det fremskudte færgeleje til Langelandsforbindelsen, dog ikke muligt at udføre, som projektet ser ud nu.

- Det fremskudte færgeleje er der desværre en række tekniske udfordringer med, som gør, at det ikke er gennemførbart, sådan som det har været skitseret, siger Benny Engelbrecht.

Derfor har regeringen, ifølge ministeren, altså valgt ikke at sætte penge af til en forundersøgelse af projektet.

- De undersøgelser, der foreløbig er lavet, peger på, at det ikke kan lade sig gøre selv. Altså dels på grund af miljøudfordringer, men også fordi, det i givet fald ville skabe en usikker havn, som man ikke ville kunne lægge til i en lang række vejrmæssige omstændigheder, forklarer ministeren.

Overordnet positiv

Bo Hansen, der er socialdemokratisk borgmester i Svendborg, er overordnet set positiv overfor den plan, som regeringen har fremlagt. For selvom Sydfyn og Svendborgbanen ikke er nævnt, så gavner andre fynske projekter i Svendborg.

Det drejer sig om motorvejsudvidelsen syd om Odense, fremrykningen af etableringen af en højhastighedsbane på Vestfyn og en forundersøgelse af en forbindelse mellem Als og Fyn.