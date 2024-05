Karina har kæmpet mod “planternes Godzilla” i syv år - halvdelen af haven er ødelagt

- Vi sår græs gradvist, når det er kommet ned i tålelig højde. Det er det eneste, vi kan gøre, har vi læst os frem til, siger hun.

Til gengæld ærgrer hun sig over, at hun overhovedet fik den ind i sin have i første omgang.

- Vi fik den, da vi hentede gratis kompostjord på genbrugspladsen og lavede et stort staudebed, siger Karina Prindsholm Sørensen.

Genbrugsstation: Planten skal brændes

Det er derfor forbudt at aflevere japansk pileurt på kommunens genbrugsstationer.

- Hver gang vi har gravet store rødder op, skal det smides i brændbart, siger Karina Prindsholm Sørensen.

- Da det var værst, kørte vi op med fem trailerfulde, og vi fik lov til at tippe det direkte ned, hvor det ryger i tragten til brændbart, fortæller hun.