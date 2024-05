Se simpelt trick: Sådan undgår du dødt græs igen i år

Når larverne senere på sommeren dukker op, æder de græsplænen, som rammes af dødt græs og visne pletter, og sker det, er slaget tabt, og der er ikke noget, du kan gøre for at redde græsplænen. Det vil for eksempel være alt for sent at vande.

- Den største skade ses i efteråret, når larverne er store, siger Hans Peter Ravn.

Fuglene gør også skade

Ud over larverne æder græsset, vil din græsplæne også blive ødelagt af fugle, der spiser larverne og derfor hakker i græstæppet. Det resulterer i store huller i græsset.