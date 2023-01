Københavnerfamilie bruger trecifret millionbeløb på langelandsk herregård

Broløkke Herregård på Langeland er ved at blive bragt tilbage til fordums storhed.

I det gamle stamhus fra grevskabet Ahlefeldt-Laurvig på det sydlige Langeland har familien Hansen de seneste to år lagt 100 millioner kroner i at renovere de gamle bygninger og stalde.



I 2021 blev Broløkke Herregård købt af familien, som ønsker at puste nyt liv i gården. Det er en vision om at skabe Danmarks smukkeste Herregård, skriver ejerne på deres hjemmeside.

- Det er en familie fra København, som har forelsket sig i stedet, ligesom jeg også har, og de har simpelthen puttet de midler i, der skal til, for at give herregården den værdighed, som bringer den tilbage til fordums stolthed, siger Claus Rosensparre, der er direktør for Broløkke Herregårdsdestilleri og Herregårdsbryggeri.

Det er planen, at der også skal være hotel- og konferencevirksomhed på Broløkke Herregård, men i første omgang er det den gamle kostald, der skal kunne rumme alt fra konferencer til bryllupsfester og store arrangementer.

Fejrer åbningen med gratis storskærmsarrangement

Broløkke Herregård forventer, at hoteldelen åbner til april, men allerede på fredag fejrer man stedet med et gratis storskærmsarrangement, når de forsvarende danske håndboldverdensmestre spiller deres første VM-kamp mod Belgien.



Claus Rosensparre regner med, at den nyrenoverede kostald bliver omdannet til en festsal med gang i den til Danmarks åbningskamp:

- Masser af glade gæster, smil, stemning og masser af mål, fordi Danmark vinder selvfølgelig. En fed stemning og så indvielse af den første håndboldkamp her i den utrolige, smukke, dejlige kostald, som har fået en kærlig omgang af håndværkere, der stadig er i gang.

Alle er velkomne

Claus Rosensparrre siger, at alle er velkomne til at se håndbold og nyde en Broløkke-øl, men han håber på lokal opbakning på Langeland.

- Vi vil elske, hvis så mange som mulig her fra Langeland kom forbi. Men vi er jo kun en halv time fra Svendborg og en time fra Odense, så hele Fyn er velkommen.

Kampen mellem Danmark og Belgien begynder klokken 20.30, men dørene til kostalden åbner klokken 19.30 - samtidig med baren.

