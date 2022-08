Nu erkender kommune fejl i flere børnesager

Fremover skal der hankes op i sagsbehandlingen på Langeland.

Det erkender borger-, arbejdsmarkeds- og socialchef Torben Lønberg, efter at der er fundet "væsentlige mangler" i de tre konkrete børnesager, som er blevet undersøgt i forbindelse med en redegørelse til Ankestyrelsen.

- Det er rigtig ærgerligt, men mit fokus er at kigge fremad og sikre, at der ikke sker lignende fejl i fremtiden, forklarer Torben Lønberg.

Erkendelsen sker på baggrund af en række klagesager, som har ført til, at Ankestyrelsen har bedt kommunen om at tage stilling til sagerne, samt hvordan de i fremtiden ville sikre borgernes retssikkerhed.

Færre fejl i fremtiden

Sandie Hansen er mor til to tvillingedrenge. Deres sag er en af de tre sager, hvori der er fundet "væsentlige mangler".



Selvom hun synes erkendelsen har været længe undervejs, er hun lettet over de nye meldinger fra kommunen.

- Jeg er glad for, at kommunen nu endelig erkender fejlene, og håber nu på, at jeg kan få mine drenge hjem, skriver hun.

Torben Lønberg forventer dog ikke, at der kommer til at ske ændringer i de berørte sager.

- Jeg tror ikke, at fejlene i de berørte sager kommer til at udløse ændringer. I de fleste tilfælde er der tale om gamle sager, hvor fejlene ikke har afgørende betydning for anbringelserne, forklarer han.

Torben Lønberg anerkender dog, at fejlene ikke bør ske.

- Vi skal se på, hvordan kommunen kan sikre, at der begås færre fejl i fremtiden, forklarer han.

Selvom der blev fundet fejl i alle tre berørte sager, mener Torben Lønberg ikke, at der er tale om et generelt problem i kommunen.

- De sager, der er tale om, har været meget komplicerede. Jeg forventer ikke, at det er et generelt problem i børnesagerne, understreger han.

TV 2 Fyn har tidligere skrevet om de systemiske fejl og lovbrud, som tidligere på året førte til, at Ankestyrelsen bad om en udtalelse.