Politikere vil genåbne alle børnesager på Langeland

Alle sager om anbringelser af børn, hvor der er tvivl om sagsbehandlingen i Langeland Kommune, skal genåbnes og genbehandles.

Det siger formand Søren Ramsing (R) og næstformand Karina Jørgensen (V) i Børne- og Skoleudvalget i Langeland Kommune.

- Når vi kan se, at der i flere sager er begået fejl, så er vi nødt til at tage et kig på de sager, der er. Det betyder ikke, at vi har fundet fejl i alle sagerne, men vi er nødt til at undersøge, hvor mange sager, der er sket fejl i, siger Søren Ramsing til TV 2 Fyn.