Nu sejler krydstogtskib igen efter teknisk fejl

De uheldige gæster ombord på krydstogtskibet Carnival Pride er nu på vej tilbage ad den søvej, de kom fra.

Det sker efter, at skibet klokken 23 tirsdag uventet kastede anker ud for Langelands sydspids på grund af - hvad der tyder på at være - tekniske problemer.

Det viser data fra Vesselfinder.com, hvor skibet lige nu står til at sejle med 8,6 knob.

Ifølge hjemmesiden står Kiel til at være skibets destination. Stedet hvor skibet sejlede ud fra for godt 24 timer siden. Ifølge flere Facebook-opslag fra passagerer ombord, skal skibet her have fortaget de nødvendige reparationer.

Krydstogsskibet var ellers på vej til Gøteborg i Sverige, hvor det skulle være ankommet onsdag morgen.

Rederiet bag Carnival Cruise er endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.

Skibet har ifølge rederiets hjemmeside plads til 2134 gæster, mens det bemandes af 930 besætningsmedlemmer. Skibet er 293,5 meter langt.