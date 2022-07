Ny cykelsti på Langeland: Skoleelever skal være trygge på to hjul

Onsdag blev første spadestik taget til en ny cykelsti på Langeland af transportminister Trine Bramsen (S). Noget, hun gjorde med stor glæde.

- Der er behov for mere cykelvej for skoleeleverne først og fremmest, men også til de mange turister, der cykler ned gennem Langeland, siger hun.

Det er både en cykelsti og en ny stitunnel, som der blevet taget første skridt til onsdag.

Stitunnelen skal gå under den trafikerede Nordre Landevej øst for Rudkøbing, og den dobbeltrettede cykelsti skal gå langs landevejen, så cyklisterne trygt kan bevæge sig ud i trafikken. Det drejer sig blandt andet om skolebørn, som skal kunne cykle fra Tullebølle og til Ørstedskolen i Rudkøbing.

Betalt af staten

- Det betyder meget for lokalsamfundet, at staten nu også hjælper os med nogle vejprojekter. Og så betyder det meget for os i ønsket om at opgradere rute ni fra Odense og helt til Maribo, siger Tonni Hansen (SF), borgmester i Landeland Kommune.

- Cykelstien var aldrig blevet til noget, hvis ikke der var afsat nationale statsmidler til projektet. Vi har ikke tilnærmelsesvis penge til selv at kunne lave det.

Den nye cykelsti på Langeland er finansieret af den nationale aftale om grøn omstilling af vejtransporten, og det er et kærkomment anlægsprojekt på Langeland, mener øens borgmester.

Det var en aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten tilbage i 2021, der sikrede 370 millioner kroner til blandt andet fire nye cykelstier, hvoraf den ene er på Langeland.