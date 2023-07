Se billederne: Nu kan du få fingrene i et minde fra Langelandsfestival

I alt forventer auktionshuset at kunne tømme lagerhallen med fire auktioner, hvor der vil være mellem 100 og 150 numre.

- Det bliver en stor opgave at få pakket alt det her ud. Vi håber, at vi kan få lidt hjælp af tidligere medarbejdere, siger Finn Campen.

Han forventer ikke, at det bliver et problem at få solgt det hele.