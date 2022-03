Se de ukrainske flygtninges nye hjem: Holmegaard er så småt klar til at blive asylcenter

- De er på det, der hedder selvhushold, og det vil sige, at de selv skal lave mad, handle lokalt i Brugsen eller et andet sted, og de får så en ydelse, som de kan handle for, siger Ulrik Pihl og tilføjer:



- Vi vil selvfølgelig være behjælpelige i starten, for de lander jo et nyt sted, hvor der ikke er nogen tidligere beboere, som ligesom kan være med til at guide dem. Og så har vi også allieret os med den lokale Røde Kors-afdeling, der stiller med nogle frivillige, der kan hjælpe med at besvare spørgsmål, tolkning og tage med ned og handle i starten, indtil der bliver nogle rutiner i deres hverdag.