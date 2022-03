Lokalredaktør om asylcenter på Langeland: - Langelænderne er meget, meget positive

- De er meget, meget positive. Mange har ventet på, om Regeringen ville beslutte noget, for mange står klar med frivillig hjælp. Der er en positiv stemning, siger hun.

Langeland siger ja

Det er Røde Kors, der skal stå for driften af asylcenteret, der kommer til at huse omkring 200 flygtninge. Meldingen er, at de første ukrainske flygtninge allerede er klar til at rykke ind lørdag klokken 12.00.

- Det var en helt anden situation i foråret, for det handlede om et udrejsecenter for kriminelle udvisningsdømte. Det her er nogle andre mennesker, og langelænderne, ligesom resten af verden, sympatiserer meget med de her folk, siger Catrine Madelaire.

Det er ikke første gang, at Langeland skal have et asylcenter. Tilbage i 2011 fik kommunen tildelt jobbet som asyloperatør på Holmegaard. Men i 2016 blev Langeland fyret af udlændingestyrelsen som operatør.

Udlændingestyrelsen skrev dengang:

"Udlændingestyrelsen har i forbindelse med udbudsrunden besluttet, at Langeland Kommune ikke længere skal være operatør på indkvarteringsområdet. Baggrunden skal blandt andet findes i de ledelsesmæssige problemer i kommunen, som er kommet frem."