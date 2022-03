Borgmester på Langeland: - Ikke en smertefri opgave, men vi løser det

Langeland har prøvet det før: at modtage flygtninge og tage godt i mod dem. Derfor er kommunens borgmester Tonni Hansen (SF) også glad for, at Langeland igen kan stå til rådighed.

Men det bliver ikke kun fryd og gammen, indrømmer han.

- Det bliver ikke smertefrit. Det er en kæmpestor opgave for en kommune af vores størrelse, men jeg ved, at vi er i fuld gang med at finde løsninger.

At Holmegaard genåbner som asylcenter sker som følge af, at antallet af ukrainske flygtninge i Danmark stiger. Det er Røde Kors, der gennem en aftale med Udlændingestyrelsen, åbner asylcentret og skal stå for driften, der skal huse blandt andet ukrainske flygtninge.