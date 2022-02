Statsgaranti til udkantsboliger på vej - men ikke til erhvervsdrivende Janne: - De ville ikke lære mig at kende

Det er blevet alt for svært at låne penge til en bolig på landet.

Det er baggrunden for et lovforslag, som blev førstebehandlet i Folketinget tirsdag.

Med det vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) give statsgaranti til dem, som ønsker at købe bolig ude i landdistrikterne.

- For hvert eneste unge par, som i dag har fået et nej til at låne til en bolig på grund af dens beliggenhed, men som i fremtiden kan få et ja på grund af statsgarantien, der er det her en kæmpe stor succes. Det er for parret, for køberen, der kan få sin drømmebolig, men det bliver det også for vores landistrikter, for vores yderområder, siger Simon Kollerup til TV 2 Fyn.