Det grå guld får hjælp til at få job: - Det er svært at holde modet oppe

Karsten Hønge mener, at det er vigtigt at komme systematisk fravælgelse af "det grå guld" til livs. Men også, at det ikke er det eneste, der bør gøres.

- Vi skal sørge for, at man som ansat, også når man er passeret 50 år, skal modtage efteruddannelse.

- Der kan vi gå ind og understøtte ved både at gøre det økonomisk attraktivt for virksomhederne, at sende de erfarne medarbejdere på efteruddannelse, men vi kan også presse virksomhederne ved at sige, at vi forlanger forklaringer, hvis de her ting ikke sker.

- Og så synes jeg vi skal lade det offentlige gå foran. For dem der tror, det nok er private arbejdsgivere der diskriminerer - sådan er det ikke. Vi kan gå foran i det offentlige og vise, at selvfølgelig er der plads og rum til, at vi beholder erfarne medarbejdere, siger Karsten Hønge.

- Og så kan vi stille krav til virksomhederne om, at de skal have en seniorpolitik.

Det bliver nok til sommer ...

Lovforslaget er stillet af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), og det er en del af udmøntningen af "Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft".