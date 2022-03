Strynø i finalen til Årets Ø: 'De ligger lunt i svinget'

Flere flytter tilbage til barndomsøen

Mange unge flytter fra Strynø og deres familier for at studere på "fastlandet", men mange flytter tilbage til barndomsøen igen.

- Man kan arbejde her, og derefter kan man også have et seniorliv, få hjemmepleje og føle sig tryg. Du kan være her fra du fødes til du dør og have et meningsfuldt liv, fordi der er fællesskab for hver eneste aldersgruppe, siger Kirsten Havemann.