Vil du eje en færge? Yrsa søger nyt arbejde

Hvert år sejler kreaturfærgen Yrsa kvæg til og fra de sydfynske øer, men hun er en dyr dame at have sejlende, og derfor bliver hun nu sendt i udbud.

- Der var en entreprenør, der kontaktede mig og spurgte om muligheden for det, og jeg ved, at min kollega på Ærø er blevet kontaktet af nogen om det samme, fortæller Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

Sammen med Svendborg og Ærø ejer Langeland Kommune Yrsa. Indtil for nyligt havde Faaborg-Midtfyn Kommune også en andel af færgen, men den har nu trukket sig fra samarbejdet.

En dyr dame

Derfor er der kun de tilbageværende tre kommuner om at dele driftsudgifterne på 400.000 kroner, som Yrsa koster - og da indtægten kun ligger omkring 50.000 kroner, undersøger kommunerne nu muligheden for, at Yrsa kan anvendes til andet end transport af kvæg.

- Vi kan ikke få en bedre forretning ud af det som kommune, men det kan være, at en entreprenør, en organisation, der arbejder med naturbeskyttelse, eller et rederi kan, fortæller Tonni Hansen.

Yrsa kan ikke anvendes til transport af mennesker, men da hun er en landgangsfærge, kan hun sejle helt op på kysterne og læsse enten maskiner eller dyr af.

Uundværlige Yrsa

Sidstnævnte er særlig vigtigt for at bibeholde de fynske øer, og derfor vil de sydfynske kommuner nødigt undvære Yrsas arbejdskraft.

- Det er utrolig vigtigt, at vi får afgræsset øerne, så det unikke fugleliv kan overleve. Ellers springer øerne i skov, og det vil være ret fatalt for dyrelivet og biodiversiteten, siger Tonni Hansen.

Senest fredag skal Langeland Kommune høre fra interesserede i Yrsa.