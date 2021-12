Nekrolog: Mirakelmålmanden Lars Høgh er død

Høghs sidste landsholdsoptræden som aktiv blev i 1995, da Danmark triumferede i Confederations Cup med finalesejren på 2-0 over Argentina.

Landsholdet skulle dog til det sidste blive en stor del af Høghs liv. Efter at han indledte en karriere som målmandstræner i først FC Nordsjælland og siden AaB og Viborg, blev han i 2007 tilknyttet både Brøndby og landsholdet.

Fra 2012 til 2016 varetog han samme job hjemme i OB, men fra 2016 var det igen hos Brøndby og hos landsholdet, at han slog sine folder som målmandstræner.

Blandt andet blev han kendt for at lære fra sig af sit hemmelige fif til at snuppe straffespark.

Det havde bragt ham stor succes i sin egen karriere, og senere har elever som Thomas Sørensen og Kasper Schmeichel nydt godt af det, når modstanderne havde spillets mest oplagte chance.