Årets elbil-kommune: Bedstemor Ands elbil vist frem i Middelfart

I 1914 kom elbilen Detroit Electric på markedet. Den kørte på elektricitet, og det var selveste Thomas Edison, der udviklede det kraftige batteri. Den kunne køre over 100 kilometer på en opladning.

Hvis bilen ser bekendt ud, så er det, fordi bilen har dannet grundlag for Bedstemor Ands bil, der blev tegnet til Anders And-bladene.

Nu kører den historiske Bedstmor And-bil rundt på klimafolkemødet i Middelfart. Det gør den, fordi kommunen er netop blevet kåret til årets elbil-kommune.

Middelfart Kommune har modtaget prisen for blandt andet 23 offentlige ladestik, og lade kommunens borgere prøvekøre elbiler i op til en uge.

- Det er en kommunal opgave at vise vejen frem i den grønne omstilling. Og Middelfart Kommune har en klar målsætning om, at alle indkøb af køretøjer vurderes fra en energimæssig og bæredygtig sammenhæng, siger Jørn Grønkjær, der er formand for foreningen Elbilby.

Oprindeligt blev batteriet udviklet af Thomas Edison. Bilen har senere hen fået et moderne batteri.

I disse dage arbejder en kommission desuden på, hvordan man får flere elbiler ud på de danske veje.

- Staten må gå forrest, og det siger vi på en dag, hvor alle venter bilkommissionens udspil, siger Jørn Grønkjær til TV 2 Fyn.

Det forventes, at kommissionen mandag vil komme med præsentere deres udspil.