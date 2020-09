Massivt tøjspild skader kloden: - Jeg har smidt mange Golden Globe-kjoler i en blå container

I denne weekend er der Klimafolkemøde i Middelfart. Et årligt tilbagevendende arrangement, der i år sætter fokus på den grønne omstilling og de bæredygtige løsninger.

En af dem, der skal inspirere på Handlingsscenen, er tøjdesigneren fra Odense Morten Underbjerg.

Han mener, at tøjbranchen er overset i klimadebatten.

- Tøjbranchen er en stor synder. Med ti år i den konventionelle modebranche har jeg set en masse uretfærdigheder og dårlige arbejdsforhold, siger tøjdesigneren.

Tøj produceret som affald

Tøjets klimaaftryk Beklædningsindustrien regnes for en af de mest forurenende i verden - kun overgået af olieindustrien - og produktionen af tøj står for over ti procent af verdens samlede udledning af CO2. Til sammenligning står flytrafikken for omkring 5 procent af det samlede CO2-udslip. Kilde: faktalink Se mere

Morten Underbjerg har arbejdet ti år i store italienske modehuse som Valentino og Alberta Ferrati. De lavede kjoler til store røde løber-arrangementer – herunder Golden Globe.

Og her var han vidne til stor overproduktion.

- Hvis nogen skulle have en kjole til en prisuddeling, så blev der produceret en ti-femten kjoler, de kunne vælge imellem. Og så blev resten kasseret, fortæller Morten Underbjerg og tilføjer:

- Så jeg har stået og smidt mange Golden Globe-kjoler og timevis af arbejde i en blå container. Det var noget svineri.

Han fortæller desuden, at mange af de steder, han har arbejdet, havde langt mere fokus på fortjeneste, frem for at lave et ordentligt produkt.

- Som designer handler det om hele tiden at designe nye kollektioner, og få kunden til at opleve, at de har brug for at købe noget nyt.

- Det var et hamsterhjul for mig og fuldstændig formålsløst at designe en ny blazer, der var en lille bitte smule anderledes end den forrige, siger han.

Torsdag skal Morten Underbjerg på handlingsscenen sammen med Tanja Gotthardsen, der er selvstændig konsulent og rådgiver og iværksætter Johanne Stenstrup fra bedremode.nu. Foto: Maria Borring Jakobsen

Virksomheder har et ansvar

Foruden overproduktion af tøjet, oplevede Morten Underbjerg også utroligt ringe arbejdsforhold.

- Det var indiske kvinder, der håndbroderede kjolerne, og de havde deres små børn liggende ved siden af imens. Det var respektløst at smide alle de kjoler ud over for de indiske kvinder, der arbejdede dag og nat. Det havde jeg ikke lyst til at være en del af, siger han.

De mange kasserede kjoler og de indiske arbejdere blev det grønne vendepunkt for Morten Underbjerg. Han tog til Odense med sin mand og startede sit eget bæredygtige tøjbrand Le Pirol.

- Jeg synes, at det er virksomhederne, der har ansvaret for at få vendt det her. Le Pirol er et grønnere alternativ, og vi prøver med Le Pirol at skabe striktrøjer, der er langtidsholdbare, siger han.

Al produktion foregår desuden i Danmark, og så bruger de økologiske garner til deres striktrøjer. Desuden udgiver de ikke kollektioner, men såkaldte ’styles’ – altså enkelttrøjer.

Mangler du overhovedet tøj?

Hvor meget tøj køber danskerne? Hver dansker køber i gennemsnit 16 kilogram tøj om året - svarende til i alt 89.000 tons - og over halvdelen af det tøj, vi ikke længere bruger, havner i skraldespanden. Danskernes forbrug af tøj er steget med 20 procent siden år 2000 og ligger i dag 35 procent over verdensgennemsnittet. Kilde: faktalink Se mere

Han mener, at man bør tænke mere over den sociale bæredygtighed – altså gode arbejdsvilkår. Og selvom han mener, at det største ansvar ligger hos virksomhederne, så mener han alligevel, at forbrugeren kan tænke over noget.

- Lige meget om man giver 39 eller 199 kroner for en trøje, så er det de samme processer, der er i gang. Der er nogen, der har syet en halskant på for eksempel, fortæller han.

Og imens virksomhederne tager ansvaret for overproduktionen, så mener Morten Underbjerg, at man som forbruger kan gøre meget for at mindske overforbruget.

- Jeg håber, at folk vil tænke en ekstra gang over det, inden de køber tøj. Og måske spørge sig selv, om de overhovedet har brug for tøjet og mangler det, siger han og fortsætter:

- Dér synes jeg, at forbrugeren kan føre en forskel.