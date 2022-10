Bekymrede forældre i protest mod pladsmangel i børnehaver

Flere institutioner på vej

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) anerkender utilfredsheden blandt borgerne ved dagens demonstration. Han synes dog, at der i kommunen bliver lyttet til borgernes ønsker og behov for at finde den bedst mulige løsning for børnene.

Der har været masser af utilfredshed hos en hel del forældre i den senere tid. Det kulminerede med demonstrationen i dag. Forældrene føler ikke, at du som borgmester tager deres bekymring seriøs. Mener du, de har noget at bekymre sig om?



- Man skal altid sørge for at gøre opmærksom på de ting, der ligger ens hjerte nær. Men vi har pumpet en hel del millioner kroner i børnepasningen. Alene næste år i forhold til år bruger vi alene 13 millioner kroner mere på børnepasningen, siger borgmester Johannes Lundsfryd (S) til TV 2 Fyn.

Borgmesteren fortæller, at der siden 2019 er blevet brugt over 60 millioner kroner på at skaffe flere pladser til vuggestuebørn og børnehavebørn.Derudover kan småbørnsforældrene også forvente endnu flere institutioner de kommende år, uddyber han.

- Vi kommer til at bygge tre nye institutioner. Vi arbejder stenhårdt på den dagsorden, som vi har tilfælles med forælderne, nemlig at sørge for gode pasningsmuligheder for deres børn, siger borgmesteren.

På grund af pladsmangel sender Middelfart Kommune nogle børn i skolefritidsordning otte måneder før skolestart. Ekspert opfordrer til at tænke sig grundigt om, da det kan give en reel risiko for mistrivsel for barnet.