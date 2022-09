Børn på fire år sendes i sfo: - Jeg har været rigtig ked af og grædt, siger forælder

Derudover mener forældrene ikke, at legepladsen er egnet til så små børn.

- Rammerne, der bliver tilbudt, er slet ikke egnet til børnehavebørn, hverken inde eller ude, siger Jesper Stamp, der håber, at kommunen vil genoverveje sin beslutning.

Der vil blive sendt pædagoger fra børnehaven med barnet i sfo, men i halvanden time om morgenen og i to timer om eftermiddagen vil de små børn på fire og fem år være sammen med elever op til tredje klasse, der typisk er ni år.

Bupl: Det går bare ikke

Generelt set er det ikke en god idé at blande børnehavebørn med skolebørn, mener Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund (Bupl).

Rikke Hunsdahl, der er formand for Bupl Fyn, mener, det er en god idé, at personalet flytter med børnene, men det er for tidligt at blande så små børn med skolebørn.

- Det går bare ikke at blande børn ned til fireårsalderen med sfo-børn. Det går udover trivslen, og det kan blive voldsomt for mange af børnene, siger Rikke Hunsdahl.

- Det er alt for tidligt at tage dem ud af børnehaven, hvor der er fokus på udvikling og på at gøre dem klar til skolen. Bliver de så tidligt blandet med skolebørn, bliver børnene måske selv i tvivl om, hvorvidt de er skolebørn, og måske gør de voksne det også, forklarer hun.

Dagtilbudchef: Forældrene skal være trygge

Eksempelvis skal Laurits på fire år ikke gå i skole, samme sted han starter i sfo.

- Der kan blive tale om unødigt mange skift for børnene, hvis man ikke samtidig sikrer sig, at det er den skole, de skal gå på efterfølgende. Vi risikerer på den her måde, at børnene ikke bliver mentalt klar til skolelivet, forklarer Rikke Hunsdahl.

Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S), har ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Til gengæld kan kommunens dagtilbudschef, Annette Friis, sagtens forstå, at forældrene er bekymret over, at børnene skal starte tidligere i sfo.

- Jeg kan sagtens følge forældrenes bekymring, når der skal pågå noget nyt for børnene og forældrene, og derfor er det også vigtigt for os at få dem betrygget i rammerne, siger Annette Friis, der er klar over, at legepladsen ikke er optimal.

- Vi har i starten af november inviteret dem over på skolen. Vi gør det ikke nu, fordi rammer fremstår ufærdige. De er ikke færdige endnu, fastslår hun.

Nødløsning fra kommunens side

Dagtilbudchefen forsikrer, at pædagogerne vil tage hånd om de børn, der starter tidligere i sfo end sædvanligt.

- Vi er meget opmærksomme på tilknytningen, som børnene har til de voksne. Den er afgørende, når man laver nogle skift. Hverdagen vil tage højde for, at kendte voksne er med. Der vil være en god normering, så vi sikrer, at det vil være trygt for børn og forældre, lyder det.

Annette Friis er ikke enig i, at rammerne i skolefritidsordningen passer til børnene. Hun gør samtidig opmærksom på, at der vil blive indkøbt nyt legetøj, som passer bedre til børn i fireårsalderen, og det kan ifølge hende tværtimod være en fordel, at børnene allerede nu lærer skolen at kende.

- Der vil være mulighed for at trække sig tilbage i et rum, som udelukkende er til børnehavebørn, men vi ser ikke opgaven som, at vi skal skærme børn. Om tre måneder skal børnene ind i skolen alligevel, så det er en vigtig øvebane, de er på, siger Annette Friis.

Er det en god løsning eller en nødløsning?

- Selvfølgelig er det en eller anden grad af en nødløsning. Havde vi ikke stået i den positive situation, at der er kommer flere borgere til kommunen, havde vi ikke tænkt i andre løsninger, men når det er sagt, kan vi se os selv i øjnene med løsningen ud fra et pædagogisk perspektiv. Jeg kan helt ærligt stå inden for løsningen, siger Annette Friis.

Kommunen har længe vidst, at der har været denne tilflytning af børn. Hvorfor er det ikke for længst kommet på plads?

- Det kan jeg godt forstå, du spørger om, og det har jeg måske ikke det helt gode svar på, men dog alligevel, for vi havde faktisk iværksat byggeriet af en institution, som blev forsinket et år. Hvis den havde stået færdig nu, havde vi ikke stået i de udfordringer nu.

Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd, har ved flere lejligheder givet udtryk for sin glæde ved, at Middelfart oplever en usædvanlig høj stigning i antallet af tilflyttere.