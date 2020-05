Biograf usikker på genåbning: Der kan blive mangel på nye film

I en gammel gruekedel i et afsides rum i Nørre Aaby Biograf står op mod 20 sammerullede filmplakater. Egentlig skulle de have prydet den væg, hvor biografen reklamerer for sine film, men det kom en coronakrise i vejen for.

- Det er det, der skulle have været tre måneders filmhistorie, som nu bare er blevet til tre måneders ophobet papir, siger Tine Veng Basse.

Hun er formand i den forening, der driver biografen.

Ligesom landets øvrige biografer lukkede Nørre Aaby Bio ned 12. marts, men fra 8. juni kan biograferne igen få lov at åbne. En glædelig melding for biografen i Nørre Aaby.

På sin hjemmeside har biografen meldt ud, at man tidligst åbner 8. juni, men det er dog slet ikke sikkert, man åbner lige foreløbig.

- Det kommer an på, hvad for nogle film der kommer. Hvis der ikke er gode film, så kommer folk jo ikke i biografen, siger formanden.

Film gemmes til efteråret

I juni kommer der traditionelt ikke mange mennesker i biografen, og det kan betyde, at filmselskaberne holder deres film tilbage indtil efteråret. For eksempel skulle den femogtyvende James Bond-film "No Time to Die" have haft premiere i april, men på grund af coronasituationen er den rykke til november.

Hvis man sidder som filmejer, så kan man have en interesse i at sidde med en film og sige "vi gemmer den til september" Tine Veng Basse, formand, Nørre Aaby Biograf

- Hvis man sidder som filmejer, så kan man have en interesse i at sidde med en film og sige "vi gemmer den til september", hvor folk ikke gider at sidde på terrassen længere, og hvor de hungrer efter at komme i biografen. Det er jo helt menneskeligt, men det sætter os i en svær situation, siger Tine Veng Basse, der også står for at booke kommende film til biografen i Nørre Aaby.

Samtidig lurer en risiko for, at filmselskaberne vælger at sende deres film direkte til streamingtjenester.

Da biografen er drevet af frivillige, plejer den at holde lukket i juli, så medarbejderne kan holde ferie, så afhængigt af filmsituationen, kan det ende med, man først åbner i august.

- Det er en rigtig, rigtig svær afvejning, og jeg tror omvendt også, at vi vil gøre rigtig meget for at tage hensyn til vores gæster, siger formanden.

Hun fortæller, at biografen har film klar, som man ville kunne vise i løbet af et par dage, men hvilke film der kommer er afgørende.

Nye retningslinjer

Et andet hensyn, biografen skal tage til sine gæster, er smittehensyn. Fredag kom retningslinjerne for, hvordan teatre og biografer skal sørge for at forhindre smitte med coronavirus.

De nye retningslinjer betyder blandt andet, at hvert andet sæde skal være tomt, og hver person i salen skal have minimum to kvadratmeters gulvplads. Biograferne er til gengæld undtaget forbuddet mod at forsamle sig mere end ti personer. Her må der maksimalt være 500 personer samlet i enkelte sale.

Det tal kommer man dog ikke i nærheden af i Nørre Aaby Biograf, hvor der under normale omstændigheder er plads til 206 gæster i salen.

- Vi er heldige, fordi vi har en rigtig stor sal, men der vil være nogle biografer med små sale, hvor man vil blive rigtig udfordret, siger Tine Veng Basse.

50 gæster

Præcis hvor mange man vil tillade under de nye retningslinjer ligger endnu ikke fast, fordi salen ikke er blevet mål op endnu.

- Inde i mit eget hoved har jeg en følelse af, at 50 gæster er et godt antal, for der har vi som frivillige et godt overblik over dem, siger hun.

Tine Veng Basse og de øvrige medarbejdere i Nørre Aaby Biograf er allesammen frivillige. Derfor er man også meget opmærksom på ikke at åbne for tidligt eller at åbne for et for stort antal mennesker.

- I og med vores biograf er drevet kun af frivillige, så føler vi et rigtig stort ansvar for dem, der passer biografen. Og vi har valgt at sige, at hvis vi kan opfylde, at de er sikre her, så er vores gæster også sikre. Det går virkelig hånd i hånd for os, siger hun.