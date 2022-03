Byråd vil have tidsplan: Massiv udbygning af fjernvarmen i Middelfart

I øjeblikket er kommunen i gang med at nedlægge hovedlinjen og finde entreprenører, men de første 300 husstande i Strib skulle gerne kunne tænde for fjernvarmen til næste sommer. Herefter følger yderligere fire etaper og hele området vil kunne skifte gas- eller oliefyret ud med fjernvarme i løbet af få år.

Herefter vil fjernvarmen fortsætte udrulningen til Ø-kvarteret i Middelfart, Kauslunde, Gamborg, Ejby, Nørre Aaby, Baaring og Brenderup.

- Det tager tid at udbygge fjernvarmenettet, men vi har stor fokus på konvertering fra gas til fjernvarme, og vi indretter vores arbejde således, at vi har stærkt fokus på at få lavet så mange nye tilslutninger som muligt, siger direktør for Middelfart Fjernvarme, Jesper Skov.

- Målet er, at vi har 14.000 kunder i 2030. Vi ville gerne kunne gøre det hurtigere, men blandt andet mangel på medarbejdere gør, at det tager så lang tid, siger direktøren.

Lokale løsninger kan hjælpe

Det er dog ikke alle husstande i kommunen, der kan blive koblet på fjernvarmen. Omkring 1.000 husstande ligger spredt i det åbne land, og her er det ikke økonomisk rentabelt at etablere kollektive løsninger.