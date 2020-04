Campingplads holder åbent trods anbefaling om at undgå rejser

Vejret er begyndt at ligne forårvejr, og kalenderen er der for længst.

Det plejer at give masser af aktivitet på Vejlby Fed Strand Camping ved Middelfart, men coronavirus holder de fleste væk. Der er dog enkelte gæster på pladsen.

- Det er vores fristed. Når vi tager alle de forholdsregler, vi gør, kan jeg ikke se, der er noget forkert i det, siger Arne Nielsen fra Odense.

Arne Nielsen og hans kone er kommet her som fastlæggere gennem mange år, og det bliver de ved med. Corona eller ej.

Regeringen har ellers opfordret danskerne til at undgå rejser i den kommende tid, inklusive påskeferien, for at undgå unødig smittespredning.

Du er jo rejst hertil og kan potentielt have båret smitte med dig?

- Ja, det kan jeg da, men der sidder jeg i min bil, og jeg kan ikke se, det er anderledes end så meget andet, siger Arne Nielsen.

God plads mellem vognene

Det er Jane Madvig Søndergaard, der ejer Vejlby Fed Strand Camping, og mens mange af hendes kolleger har valgt at lukke pladserne ned under coronaudbruddet, er der fortsat pløkker i græsset på Vejlby Fed.

- Vi er ikke overbelagt. Der er god plads mellem vognene, og folk er gode til at lytte til råd og vejledning, siger Jane Madvig Søndergaard.

I bryder ikke loven, men der har været en klar opfordring om ikke at rejse. Camping indebærer jo at man flytter sig geografisk?

- Ja, men mange kommer jo med deres egen campingvogn hjemmefra, de har egne toiletter og eget køkken. Reelt set behøver de ikke bevæge sig udenfor, hvis de ikke har lyst til det, siger Jane Madvig Søndergaard.

DCU har lukket alle pladser

Hos Dansk Camping Union, som står for 22 danske campingpladser, har de valgt at lukke samtlige pladser foreløbig indtil den 13. april.

I en meddelelse til deres medlemmer og gæster skriver de følgende:

'Vi føler en moralsk forpligtelse til at støtte indsatsen mod coronasmitten. Vi gør det for at passe på vores gæster og ansatte, og håber meget på medlemmernes og gæsternes forståelse.'

Ifølge lovgivningen er der dog ikke noget, der ligger til hinder for udlejning af pladser og hytter. Tilhørende aktiviteter som eksempelvis legeland, badeland, restauranter og fællesrum skal dog holdes lukket.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at toiletbygninger og badefaciliteter bør rengøres mere hyppigt og grundigt, da der her er en øget risiko for smitte.

Godt med frisk luft

Indtil videre ser de ingen grund til at lukke på Vejlby Fed Strand Camping.

- Vores brancheorganisation har haft kontakt til Sundhedsstyrelsen og politiet, og ud fra det, vi har fået at vide derfra, har vi besluttet, at vi gerne vil åbne. Vi gør det selvfølgelig ud fra de præmisser, vi er nødt til, med lukkede fællesfaciliteter, men vi tror også, det er godt for folk at komme ud i den friske luft, siger Jane Madvig Søndergaard.

Hvis der sker smitte her, er du så lidt medskyldig?

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at der ikke sker smitte. Vi tager vores forholdsregler, og vi har hængt skilte op, siger Jane Madvig Søndergaard

Arne Nielsen er også overbevist om, at en campingtur ikke skader.

- Vi holder os på afstand. Om vi går her eller derhjemme, det må jo være nogenlunde det samme, siger Arne Nielsen

Når der nu er en opfordring til at blive hjemme, hvorfor er det så så vigtigt at tage på camping?

- Det er naturen og den friske luft.