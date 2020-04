Odense Zoo: Lykkelige pingviner flytter hjem til eget anlæg

Gensynsglæden var stor, da en flok begejstrede pingviner fra Odense Zoo fredag igen kunne lave hovedspring i deres eget anlæg.

- De fik sig en rigtig pingvinvask på alle sider og baskede rundt med lufferne. Der var ingen tvivl om de savnede at komme i ordentlig bad, siger Bjarne Klausen, der er direktør for Odense Zoo.

For en måned siden måtte pingvinerne i den zoologiske have flytte ud af deres vante omgivelser og til et midlertidigt kølerum i karantænestalden. Pingvin-anlægget stod nemlig overfor en større renovering.

Anlægget blev bygget i 2001, og nogle af overfladerne var blevet slidt op af pingviner og personale. Epoxymalingen var begyndt at skalle af.

- Det er rigtig skidt for pingviner. De er meget nysgerrige og vil gerne gå og pille i sådan nogle ting. Så det var simpelthen nødvendigt for os at få renoveret anlægget, fortæller administrerende direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen til TV 2/Fyn.

I det midlertidige kølerum havde pingvinerne kun adgang til et lille fodbassin, hvilket ikke kan stå mål med de mange liter, de er vant til. Derfor var det et glædeligt gensyn med bassinet, da pingvinerne vendte hjem.

Flere arter bor sammen

Hjemflytningen foregik ad flere omgange, da den zoologiske have huser flere forskellige pingvinarter. Der er kongepingviner, æselpingviner og springpingviner, som alle tre håndterer situationen forskelligt.

- Springpingvinen lader sig gå mindst imod, når der er modgang, fortæller Bjarne Klausen og tilføjer, at det var den første pingvinart, der fik lov til at vende tilbage.

Det er dog ikke kun i en flyttesituation, som den, pingvinerne har været i fredag, man kan se, hvor forskellige pingvinerne er.

- Der er meget stor forskel på den måde, pingvinerne opfører sig på i anlægget, også når vi netop skal flytte dem. Man siger, at intelligensen er omvendt propertionel med størrelsen hos pingviner, forklarer zoo-direktøren.

Det var dog heller ikke helt de samme omgivelser, pingvinerne vendte tilbage til.

- Vi har forsøgt at lave overflader, der er bedre for pingvinerne at stå på og nemmere for dyrepasserne at gøre rent. Vi har fået mere kunstig is, så det bliver nemmere for alle parter, forklarer Bjarne Klausen.

Pingviner populære på Facebook

Selvom Odense Zoo holder lukket, bliver fynboerne ikke snydt for at følge med i pingvinernes flyttedag.

På Facebook har Odense Zoo delt flere videoer af tilbageflytningen, og det har fynboerne taget godt imod.

- Videoen med springerne (springpingviner red.) er vores klart mest populære nogensinde med næsten 40.000 interaktioner, fortæller Danni Larsen, der er ansvarlig for presse og sociale medier i Odense Zoo.

Direktøren synes, det er glædeligt, og generelt er Bjarne Klausen tilfreds med renoveringen og flytningen.

- Det er gået helt som planlagt, så det er jo bare skønt.