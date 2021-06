Christian Eriksen skal have indopereret avanceret pacemaker

Senere lørdag aften kom det frem, at Danmarks nummer 10 var stabil og efter omstændighederne havde det godt.



Hjertelæge: Pacebaker begrænser ikke fysisk aktivitet

Når Christian Eriksen skal have indopereret en avanceret pacemaker, behøver det ikke begrænse hans liv som fodboldspiller, siger hjerteekspert.

- Det at have en pacemaker er ikke i sig selv noget, der begrænser den fysiske aktivitet. Heller ikke hvis man dyrker professionel idræt, siger Anne Kaltoft, der er administrerende direktør for Hjerteforeningen og hjertelæge, til Ritzau.

Hun understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag, men at det er et "relativt lille" indgreb.

Eriksens holdkammerat fik avanceret pacemaker

Eriksens tidligere holdkammerat, Daley Blind, der spiller på det hollandske landshold, fik i december 2019 indopereret en ICD-enhed. Det skete i kølvandet på, at han blev diagnosticeret med en inflammation af hjertemusklen.

Tilstanden blev opdaget, efter han op til en Champions League-kamp følte sig utilpas.

Dagen efter Eriksen faldt om i Parken, forlod Daley Blind kampen mellem Holland og Ukraine i tårer, da han blev skiftet ud efter en times spil.

Han har senere forklaret, at han var meget påvirket af episoden med Christian Eriksen på grund af sin personlige relation til Eriksen samt sin egen historik med hjerteproblemer.

Blind fik indopereret en ICD i december 2019. Han vendte tilbage til grønsværen 12. februar 2020 i en kamp mellem Ajax og Vitesse Arnhem.

Danmark spiller sin næste kamp torsdag klokken 18.00 mod Belgien.