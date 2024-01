Claus er håndboldtræner for særlig gruppe børn - men spørger aldrig til deres diagnose

Selvom Lykkeliga har knækket koden til at skabe et foreningstilbud til denne gruppe, så har vejen dertil formentlig ikke været nem for børnene.

For i TV 2 Fyns rundspørge blandt 43 fynske familier, der har et barn med handicap, svarer hele 94 procent af de foreningsaktive, at de er enige i, at det er svært at være barn/ung med handicap og finde et idrætshold i en forening.

De primære grunde lyder på manglende lokale foreninger, manglende ekstra hjælp ved deltagelse og manglende rummelighed fra trænerne.

Et anderledes take på fællesskabet

I spidsen for træningen står Claus Fly. Selvom det ville være oplagt, at han har en faglig baggrund, der begrunder arbejdet med børn med særlige behov, så er det langt fra tilfældet. Han er derimod uddannet ingeniør.

- Det, at man har lyst til at lege bold sammen med andre, er egentlig kvalifikation nok til det. Og det at acceptere, at der er forskellige behov og niveauer gør en stor forskel, fortæller han.

Med den frivillige trænergerning følger også mange timers arbejde omkring Brenderup Lykke Kidz.

Foruden den ugentlige træning er der stævner i weekenden. Og de kan ligge i alle dele af landet, hvilket betyder mange timer i den frivillige sags tjeneste. Claus Flys primære grund til at være træner, er, at arbejdet med børnene på håndboldbanen er sjovt. Og så gør han det for at skabe et idrætsfællesskab for de børn, der i forvejen er udfordret af deres særlige behov eller handicap.