En to-årig pige gik bort - 40 år senere holder landsby fast i tradition

Ifølge Tove Jeppesen giver det sammenhold i byen, at der er et sidste letten på hatten fra lokalsamfundet.

- Vi bor jo ikke så mange her i Roerslev og os der gør, har boet her i rigtig mange år. Når vi gør sådan noget, er det jo en måde at sige farvel til en fra flokken på.

Noget som den lokale sognepræst Gitte Bærentsen Lorentzen bakker op om.

- Jeg tror, det her er helt specielt for Roerslev Kirke. De andre steder, jeg har hørt om det, er det sket enkeltstående gange. Ikke som en tradition som her, siger hun og fortsætter:

- Det vidner om et stærkt lokalsamfund og et stærkt sammenhold i byen. De her kvinder er med deres buketter med til at gøre de andre i byen opmærksomme på, at en lokal er gået bort.