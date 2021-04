Folkeskole lukkes på grund af coronasmitte

Lukningen sker for at undgå, at smitten breder sig til eleverne eller andre ansatte. Flere ansatte oplever symptomer på coronasmitte.

- Lige nu er smitten begrænset, men der er risiko for, at den har spredt sig til flere eller kan sprede sig, siger Jeanette Rokbøl, der er sundhedschef i Middelfart Kommune.

- Ud fra et forsigtighedsprincip og ud fra en konkret vurdering har Styrelsen for Patientsikkerhed derfor foreløbig påbudt os at holde skolen lukket indtil mandag, forklarer hun.

Mulighed for coronatest på skolen

Flere nære kontakter er identificeret, og forældrene på Ejby Skole er informeret direkte fra skolen.

Skolen tilbyder nødpasning med tilmelding til de, der ikke selv har mulighed for at have deres børn hjemme.