Fynsk plejehjem fik besøg af statsministeren: - Der skal ikke spares mere

- De presser sig selv til det yderste, og det kan i værste fald betyde, at de går ned med stress, siger Alzheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen.

Hvordan vil du sikre, at man er i stand til at løfte opgaven, så både de ældre og deres pårørende kan føle sig trygge?

- To ting til det. Det er vigtigt at blive ved med at prioritere vores velfærdssamfund, og derfor vil jeg selvfølgelig advare mod dem, der går til valg på at lave besparelser i vores velfærdssamfund, for der kan ikke spares på ældreområdet. Det andet er, at vores dygtige medarbejdere bruger al deres tid og energi på at være sammen med de ældre. Det er derfor, vi har sat de frihedsforsøg igang, blandt andet her i Middelfart Kommune på ældreområdet, fordi der bliver i dag brugt al for meget tid på dokumentation og bureaukrati.

- Vi kan ikke trylle en masse medarbejdere frem, men vi kan sikre, at dem, der er på arbejde, bruger tiden sammen med de gamle, og det er jo derfor, de går på arbejde, siger Mette Frederiksen.

Vi skal ikke spare mere

Men er systemet godt nok, når pårørende er kede af at lade de ældre blive passet af det offentlige?

- Jeg synes ikke, vi alle steder har den ældrepleje, som vi gerne vil have. Og det, der er det allervigtigste, når man bliver gammel i dette land, er, at der skal være værdighed. Og man skal være sikker på at få den pleje og omsorg, man har behov for, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Det er også vigtigt for mig at sige, at mange steder fungerer tingene godt. Og vi skal passe på i en valgkamp, at det, der står tilbage, ikke er, at alt går dårligt på ældreområdet, for det gør det ikke. Vi har masser af dygtige medarbejdere, der knokler for at give de ældre den ældrepleje, de har behov for. Men nej, vi er bestemt ikke i mål endnu, og derfor skal vi blive ved med at prioritere både velfærdssamfundet og ældreområdet. Der skal ikke spares mere, siger Mette Frederiksen.

Det er ikke kun i ældreplejen, der er pres på. På OUH mærker de konsekvenserne af mangel på sygeplejersker og et system, der er skåret helt ind til benet.