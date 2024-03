Gods til spotpris: Fynbo køber luksusejendom med kæmpe rabat

Niels Ulrik Nyboe og familien får masser af plads at boltre sig på, når de flytter ind i den 800 kvadratmeter store luksusejendom Rosenkilde Gods.

34 millioner kroner måtte Niels Ulrik Nyboe have op af lommen for at overtage godset og det tilhørende ridecenter, som han for nyligt har købt.

Det er noget mindre end den oprindelse sum på 60 millioner, som godset i første omgang blev sat til salg for i 2016.

Den nye multi-godsejer, der også ejer Tøystrup Gods, fortæller til TV 2 Fyn, at han ikke har andre planer med sin nyerhvervede ejendom end at bo der og leje ridecenteret ud.

- Det er mere området, som jeg er utrolig glad for og værdsætter rigtig meget, siger han.

Han har allerede fundet en lejer til ridecenteret, så staldene har heller ikke fået lov til at stå tomme længe:

- Vi har planer om, at der fortsat skal være ridecenter, og faktisk er de første heste allerede rykket ind, siger Niels Ulrik Nyboe.