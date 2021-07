Larm og fuglelort: Måger hærger villakvarterer i Middelfart

Her står der, at der "overordnet set er en tendens til, at antallet af generende måger er faldende, og at den samlede og koordinere indsats har virket.

Det er dog slet ikke beboernes opfattelse.

- Det er ikke virkeligheden, siger Steen Berg.

Middelfart Kommune peger på, at der sidste år kun blev skudt 14 måger på to måneder. Der er derfor ikke nogen intentioner om yderligere tiltag eller en udvidelse af det nuværende indsatsområde, lyder det fra teamleder for miljøområdet Anne Pedersen i et skrifteligt svar.

- Måger er en naturlig del af et havnemiljø og vil derfor kunne ses flere steder i byen. Enhver grundejer kan, hvis han er generet af måger på sin bolig, ansøge om regulering hos Naturstyrelsen, der er myndighed, skriver hun.

Teamlederen henviser desuden til en informationsfolder med forebyggende indsatser, som borgeren selv kan foretage.