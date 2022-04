Middelfart kan tage volley-guld: - Det er derfor, vi træner så meget

Finalen spilles bedst af fem kampe-serie, og Middelfart har vundet de første to kampe, og vil således med en sejr være dansk mester.

Middelfart var også i finalen i 2018 mod netop Gentofte, og fynboerne måtte der nøjes med sølv - men denne gang er holdet fra Nordvestfyn klar til guld igen.

- Det vil selvfølgelig være super fedt at komme tilbage og vinde en titel. Det er det man spiller for hvert år, siger cheftræner Martin Stenderup under lørdagens træning.

Ikke nok med, at Middelfart har vundet de to første kampe, så tog de i anden kamp fra Gentofte med en sejr på 3-0 i sæt.

Det gør dog ikke cheftræner Martin Stenderup overmodig.

- Første kamp vandt vi 3-2 på hjemmebane, hvor der var ret tæt. Anden kamp vinder vi 3-0, men resultatet snyder lidt. Det var ret tætte kampe, siger Martin Stenderup.

Han tilføjer, at netop kampene mod Gentofte har sæsonen igennem været tætte. Der er således ikke noget der er givet på forhånd, så kampen fløjtes op klokken 18.00.

- Jo tættere man kommer på at kunne vinde noget, jo større kan man godt mærke at det bliver, og der er flere og flere der kommer i hallen. Man mærker vigtigt det også er for for byen, siger Martin Stenderup.