Nyt bosted til unge: Drømme hjulpet på vej af Christian Eriksen

Det skal danne ramme for et liv med mening, og hvor de unge i alderen 18-30 år kan hjælpe til med madlavning, havearbejde, indkøb og andre daglige gøremål. Noget, Pia Becker ikke mener, findes i dag.

- Det skal larme af livskvalitet, siger projektleder Pia Becker, der selv har en søn med Down Syndrom.

Hun har oplevet, at i tiden under corona, hvor sønnen har boet hjemme, har han levet et mere aktivt liv. Og netop et aktivt liv danner grobund for idéen, der allerede har seks forældrepar bag sig, som har mødtes det seneste halvandet år og sparet om projektet.

- Det er meget vigtigt for os, der kommer nogle tilbud for de her unge. Et tilbud, hvor de ligesom har et liv og ikke bare en placering, siger hun.