Skrotter småt brændbart: - Det er en skændsel at se

I stedet for skal affaldet sorteres og genanvendes, og mandag var første dag, hvor byens borgere skulle følge de nye retningslinjer.

- Det er fedt. Jo mere de gør det, jo bedre. Det er en skændsel at se, hvordan det ellers kommer til at se ud, siger Benedikte Krauel, der var blandt de fremmødte borgere.

Intet rap over fingrene

Middelfart Genbrugsstation er den første i kommunen, som dropper småt brændbart.

På genbrugsstationen står de klar til at hjælpe folk med at sortere korrekt det næste stykke tid.

- Der er ingen grund til at give et rap over fingrene. Det er de gode vaner, der skal virke på lang sigt, siger Karin Storkholm, der er projektleder i Affald & Genbrug i Middelfart Kommune.

- De bliver mødt af os ved et sorteringsbord, som vi har sat op og stadigvæk er i gang med at montere de sidste ting på. Der har vi lavet det som et tilbud, så de ikke skal rundt på pladsen en gang til, så der står små kasser, hvor de kan sortere det rigtigt, forklarer hun.

De næste fire uger har genbrugsstationen i Middelfart ekstra personale til at hjælpe med de nye sorteringsregler.