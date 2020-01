Tidligere patienter hjælper nye på psykiatrisk afdeling

De kender udfordringerne, fordi de har været der selv. Det er tanken bag de fem nye såkaldte peer-medarbejdere, som Psykiatrisk Afdeling i Middelfart har ansat.

Peer-medarbejdere er tidligere brugere af psykiatrien, som bruger deres baggrund til at hjælpe nuværende patienter.

Ifølge Isabel Gindenberg, der er oversygeplejerske på afdelingen, har man allerede gode erfaringer med peer-medarbejdere.

- De kan noget, som personalet ikke kan, fordi de selv har erfaring med at være syge, hvilket personalet sjældent har, siger hun.

De nye medarbejdere er ansat fra 1. januar 2020, og dermed er der nu peer-medarbejdere på fem af afdelingens syv afsnit samt en i lokalpsykiatrien.

- Det er meget individuelt, hvad de bidrager med, fordi det afhænger af både medarbejderen og patienten. Noget af det mest simple, hvor de gør en forskel, er, at de har tid til at lytte, og de er til rådighed. Patienterne ved, at peer-medarbejderne har været, hvor de selv føler, de er, siger Isabel Gindenberg

- At patienterne kan se en person, som selv har været syg og nu er på den anden side af det, giver håb.

Fra én til seks

Afdelingen i Middelfart har i omkring fire år haft tilknyttet Peter Krogh Eriksen, der er ansat på det retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit.

- Jeg forsøger at være den medarbejder, jeg selv synes, jeg manglede. Jeg er ikke behandler, men jeg kan dele ud af min egen erfaring, og hvis patienterne kan bringe den til noget, så står jeg til rådighed og er klar til at hjælpe, siger han i en pressemeddelelse.

I den netop vedtagede psykiatriplan for perioden 2020 til 2024, er der en målsætning om, at man ved udgangen af perioden skal have 32 peers ansat i Region Syddanmark.

- Vi har gode erfaringer med peer-medarbejdere ude på afdelingerne, og det er også årsagen til, at vi anbefaler at styrke den nuværende peer-indsats i de kommende år. Derfor er det også rigtig dejligt at se, at afdelingen i Middelfart allerede fra januar har ansat fem nye peers, siger Thies Mathiasen (DF), der er formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

De nye medarbejdere tiltræder på hver deres afsnit på afdelingen.