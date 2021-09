Unge om klimaforandringerne: - Jeg er rigtig bange for, at jeg ikke når det, jeg skal nå

- Stress er det første ord i mine tanker, når jeg tænker på klimaforandringer, siger Matilde Wilhelmsen, 18 år og 3.g’s-elev på Middelfart Gymnasium.



- Jeg synes, det er skræmmende, det går så hurtigt for tiden. Jeg kan føle mig rigtig bange for, at jeg ikke når, det jeg skal nå i mit liv, siger Amalie Salling, som er 19 år.

Klima-kloge unge

Det var nogle af de tanker, som de fredag delte med Klimaminister Dan Jørgensen (S), som fra morgenstunden besøgte eleverne ved Klimafolkemødet i Middelfart. Et folkemøde, der varer tre dage og har fokus på klimaets udfordringer i alle afskygninger.