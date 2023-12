Vejdirektoratet ophæver stor kontrakt med Clever på Fyn

Kort før jul har Vejdirektoratet måttet ophæve kontrakten med Clever A/S på ladeparkerne Lillebælt Nord og Lillebælt Syd, fordi Vejdirektoratet har kunnet konstatere, at kontraktvilkårene om maksimalt 10 procents rabat til Clevers egne abonnementskunder ikke er blevet overholdt, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Clevers abonnementskunder fik i stedet en væsentlig større rabat end 10 procent i forhold til de kunder, som ikke har et ladeabonnement hos Clever.

- Vi holder løbende øje med, at kontraktvilkår overholdes. Det er ikke sket i dette tilfælde. Vi har brugt de midler, som vi havde i kontrakten for at få Clever til at ændre deres prissætning, men da det ikke er sket, må vores veje skilles, siger indkøbschef Helle Lange, Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet og Clever har i forlængelse af ophævelsen indgået en aftale om, at Clever midlertidigt driver de to ladeparker videre, til der er fundet nye operatører.

Vejdirektoratet vil hurtigst muligt sende de to ladeparker i udbud igen og forventer at dele Lillebælt-parkerne op i to delaftaler, fremgår det af en pressemeddelelse.

Lillebælt Syd og Lillebælt Nord blev indviet i henholdsvis marts og maj 2023 og blev som nogle af de første etableret med midler fra Infrastrukturplan 2035.