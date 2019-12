Odeon kontaktede Musikhuset før aflysning

Der var kontakter mellem Odeon og Musikhuset i Aarhus forud for aflysningen af det store kinesiske danseshow med truppen Shen Yun. Det viser en mail, som TV 2/Fyn er kommet i besiddelse af.

Kontakten skete i efteråret efter, at der i august i flere aviser havde været artikler om kinesisk pression på kulturinstitutioner for at få dem til at aflyse den kinesiske dansetrup.

I mailen fortæller Odeons bestyrelsesformand Jens Belling, at eventkoordinatoren har haft kontakt til Musikhuset i Aarhus for at høre om deres oplevelser med Shen Yun. Mailen blev sendt til stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen i sidste uge efter, at Odeon var kommet under politisk pres, fordi der var kommet flere forskellige forklaringer på aflysningen.

- Hej Stefan. Her mail fra den ansvarlige koordinator, hvor hun også hentede oplysninger om dem (Shen Yun, red.), som hun ikke var specielt glad for, står der i mailen.

Jens Belling fortæller ikke, hvad det var for oplysninger, Odeon ikke var "specielt glad for" at høre om.

Aarhus bekræfter kontakt

Direktør Jan Christensen fra Aarhus Musikhus bekræfter overfor TV 2/Fyn, at der har været kontakt mellem de to kulturinstitutioner.

- Det har været en samtale på nogle ganske få minutter mellem deres eventkoodinator og vores eventkoordinator. Så vidt jeg er orienteret, har vi forklaret tingenes tilstand, nemlig at vi her i musikhuset vurderer efter det kunstneriske niveau, og om folk kan betale, siger direktøren og understreger, at Shen Yun leverede på begge parametre.

- Vi har også sagt, at kunden stillede høje krav. Det vil sige, at huset skal være trimmet til at levere det, som Shen Yun efterspørger bag scene, på scenen og i organisationen. Der er tale om gængse udfordringer for et musikhus.

Spørgsmålet om eventuelt pres fra Kina eller andre, som kunne have en interesse i ikke at støde det kinesiske regime, var i følge direktøren ikke en del af samtalen.

- Som jeg er orienteret, fyldte det ingenting. Vi lever på armslængdeprincippet. Det er os her i Musikhuset, der har ansvaret for, hvad der bliver vist i Musikhuset.

Direktøren kan derfor ikke kaste lys over, hvad baggrunden er for, at Odeon ikke var "specielt glad" for at høre om oplevelserne med Shen Yun.

- Vi måler på alle gæsternes tilfredshed, og vi kan se, at Shen Yun ligger rigtig fornuftigt, og vi har været i stand til at vise forestillingerne for fuldt hus, siger direktøren.

Shen Yun har uden problemer optrådt i Musikhuset flere gange, senest i februar i år.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Odeons direktør Christian Belling og bestyrelsesformand Jens Belling for at få dem til at uddybe henvendelsen til Aarhus Musikhus, men de har ikke reageret på vores henvendelse.

