39-årig blev dræbt af stikvåben - sigtet nægter drab

En 51-årig mand blev torsdag eftermiddag anholdt og sigtet for at have dræbt en 39-årig mand i et hus i Søndersø.

Fredag middag er den sigtede i grundlovsforhør i Retten i Odense. Her har han ifølge Ekstra Bladet nægtet sig skyldig i drab.

- Men erkender i en vis grad uagtsomt at have forvoldt en andens død, skriver eb.dk.



Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede i retten, inden dørene blev lukket, var et stik i brystet dødsårsagen for den 39-årige mand.

Politiet modtog torsdag klokken 15.59 en anmeldelse og fandt på Thorvaldsvej i Søndersø en 39-årig mand fra Fredericia, der var alvorligt tilskadekommen.

Manden var på det tispunkt endnu i live, men afgik senere ved døden.