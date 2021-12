Anne Margrethe kæmper for lokalsamfundet: - Meget af fællesskabet foregår i brugsen

Her kan alle interesserede blandt andre møde repræsentanter fra både Coop og Dagrofa, som vil fortælle om deres bedste bud på løsninger og modeller, der kan redde landsbykøbmænd fra et lukke.

Vi debatterer muligheder og lægger os i selen for at inspirere de deltagende til selv at finde ud af, om borgerdrevne butikker er vejen frem for lige netop deres lokalsamfund.

Måske findes løsningen allerede

Det er Coop, som ejer butikken og ejendommen i Veflinge, og meldingen fra dagligvarekoncernens kædedirektør er da også, at man er åben over for at stille den til rådighed på favorable betingelser, hvis der altså er opbakning til en selvstændig brugsforening eller en borgerbutik.