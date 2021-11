Nanna flyttede for at komme tættere på brugsen - nu lukker den

- Det er trist og et tab for byen. Men med en udvikling, hvor underskuddet vokser år for år uden udsigt til, at udviklingen vender, er der desværre ikke grundlag for at drive butikken videre i Coop-regi.

Sådan begrunder kædedirektør Maria Beck-Tange fra dagligvarekæmpen Coop butikslukningen i en pressemeddelse.

Flyttede tættere på brugsen

Tristessen over at miste den sidste af byens butikker er da også til at mærke, da TV 2 Fyn møder folk på hovedgaden, der lyder navnet Bystævnet.

Således fortæller Nanna Jensen, at hun og hendes mand for ikke længe siden er flyttet ind til bymidten netop for at være tættere på dagligvarebutikken.

- Vi er flyttet her op i byen, fordi vi tænkte, så er vi tættere på brugsen, hvis vi skulle komme i den situation, hvor vi ikke selv kan køre, så kan vi da i hvert fald gå herover og handle.

Nanna Jensen bruger ligesom Coop-direktøren også ord som "trist" om lukningen, men hun er ikke kun bekymret for, hvordan hun fremover skal foretage de daglige indkøb.

- Det betyder også meget for det sociale liv. Det er en lille by, og der er jo et godt socialt netværk, så det vil betyde rigtig meget også, siger Nanna Jensen.