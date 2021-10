Reddet på målstregen: Uddød dagligvarebutik genoplivet i Ørsted

For Frank Baltzer, der mandag var mødt op i butikken for at handle, gør den lokale butik også hverdagen nemmere.



- Jeg har meget nemmere ved at handle, og jeg tror, det betyder meget for Ørsted. Det er et samlingspunkt for hele byen, og det er guld værd, siger han.

Og her otte måneder senere har borgerne i Ørsted ikke fortrudt deres valg.

- Det er fantastisk, at vi står her endnu. Det er som alle nystartsprojekter. Der har noget af det været en noget turbulent rejse, men vi er ved at indfinde os i sådan en form for forankringsfase nu, så det er dejligt, siger Michelle Hummel Pedersen.