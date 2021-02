Bisonfarmer bortadopterer sine dyr

Har du nogensinde drømt om at eje en hel bisonokse?

Eller måske bare en halv?

Du kan også nøjes med en kvart - levende selvfølgelig.

Snart kan drømmen blive til virkelighed. Gennem et nyt initiativ har dyreinteresserede nu mulighed for at adoptere eller få andel i en af Ditlevsdal Bisonfarms 379 bisonokser, der til dagligt går og græsser i Morud.

- Det her skal sikre, at vi kan fastholde bisonfarmen, som vi ønsker. Også med den mængde dyr som vi gerne vil have her på bisonfarmen. Ved at folk får mulighed for at adoptere en bisonokse, ved vi, at der er en større opbakning hele vejen rundt, fortæller Niels Henrik Ove, der til dagligt driver Ditlevsdal Bisonfarm.

1,3 millioner kroner

Ideen skal være med til at sikre, at bisonfarmer Niels Henrik Ove aldrig kommer til at opleve mangel på foder til sine dyr, som han gjorde tilbage i foråret sidste år, da corona-krisen ramte Danmark. Uden indtægter havde Niels Henrik Ove ikke mulighed for at fodre sine dyr, hvilket betød at flere bisonokser skulle aflives.

Historien gik hurtigt landet rundt, og på kort tid samlede 10.000 mennesker over 1,3 millioner kroner ind til den pressede bisonfarmer, der dermed kunne undgå at skulle aflive en stor andel af hans bisonbestand.

Nu skal det nye projekt sikre, at en lignende situation ikke opstår igen.

Hvis din bison føder ...

Udover et medfølgende diplom får dem, der betaler til projektet også mulighed for at lære deres bisonokse bedre at kende. Derfor bliver der mulighed for at komme på de guidede ture så meget, som man har lyst til. Skulle bisonoksen gå hen og føde, tilsender Ditlevsdal Bisonfarm billeder af den nyfødte kalv.

Selvom bisonfarmen har lukket på grund af corona, ser Niels Henrik Ove lyst på fremtiden.

- Min plan er, at jeg skal holde ved i 20-30 år endnu. Jeg tror ikke, at pensionsalderen når herud, forklarer Niels Henrik Ove.