Ejere af forsvundet hund forsøgt afpresset

Efter forgæves at have ledt efter deres golden retriever Trine i tre dage blev Mette og Ole Klok ringet op af en ukendt mand. I telefonen gjorde han det klart, at de skulle betale penge, hvis de ville have informationer om, hvor deres etårige hund befandt sig.

- Han siger, at han har set nogen tage Trine ind i en vogn og kørt væk med hende. Det kunne jeg ikke forstå, for hun var lige blevet spottet herude. Så spørger jeg ham, hvilken farve halsbånd hun havde på. Så siger han blå/sort, og så vidste jeg, at det var forkert, fortæller Mette Klok.