Slut med farverige tatoveringer: Tatovører "går i sort" tirsdag

Søren Granhof Schjøtt, der har tatoveringsforretningen Lowkey Tattoo i Svendborg, er ked af de nye regler. De betyder, at han stort set kun kan anvende sin sorte farve.

- 70 til 80 procent af det, vi laver, er sort-hvide tatoveringer, skyggetatoveringer og mønstre. Så det er den bedste farve, vi kan bede om at have på nuværende tidspunkt, men det er jo ikke optimalt, hvis man kommer 4. januar og vil have en rød rose, siger han.

- Det er producenter og importører, der skal dokumentere, at farverne er i orden, så vi kan nøjes med at købe det, vi kan få. Men lige nu kan vi stort set kun få sort og hvid farve.

Mange farverpigmenter er allerede ramt af de nye regler. To yderlige pigmenter – et blåt og et grønt – bliver også gjort ulovligt.

- Jeg er stor tilhænger af, at man fjerner farlige stoffer i alting. Problemet med det her er, at der aldrig er dokumenteret et eneste tilfælde af kræft, som er relateret til tatoveringsfarver, så man kan sige, at det er et problem, som ikke eksisterer, siger Søren Granhof Schjøtt.