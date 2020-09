Enigt byråd: Fokus på velfærd og udsatte børn og voksne

Budgettet for 2021 i Nordfyns Kommune er vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at aftalen "omfatter markante investeringer i kommunens udvikling og et løft til velfærden samt udsatte børn og voksne".

Således er kernevelfærd i fokus, mens vækst fortsat har høj prioritet i Nordfyns Kommune.

- Vi bygger videre på den fremgang og vækst, som har kendetegnet udviklingen i Nordfyns Kommune de senere år. Samtidig prioriterer vi kernevelfærden til alle vores borgere. Det gælder de ældre, børnene, de unge og borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed, siger borgmester Morten Andersen (V) i pressemeddelelsen.

Der er i perioden fra 2021 til 2024 afsat 293,2 millioner kroner i investeringer på anlægsområdet til "bæredygtig vækst og udvikling".

Der vil blandt andet blive investeret i byggemodninger, et nyt børnehus i Morud og en ny samlet specialinstitution (det nuværende Tigerhuset i Søndersø og Regnbuen i Bogense).

Det noteres at budgettet vil være i balance over en fire-årig periode, hvor likviditeten samtidig styrkes med knap 15 millioner kroner.

Driftsudgifter og serviceudgifter stiger med samlet godt 130 millioner kroner i forhold til 2020, mens ældreområdet tilføres 17,4 millioner kroner fra 2021.

Det samlede byråd er desuden enige om, at efterleve den politiske retning, der er fastlagt i den økonomiske politik med et overskud på den ordinære drift på 95,9 millioner kroner for at sikre fortsat gode rammer for velfærden og væksten, men også med en nødvendig tilpasning og omstilling af driftsudgifterne, fremgår det af pressemeddelelsen.

